Dedemin Fişi filmi konusu nedir, nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler?

Dedemin Fişi filmi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Dedemin Fişi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dedemin Fişi filmi konusu nedir? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:07
Dedemin Fişi filmi konusu nedir, nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler?
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Dedemin Fişi filmi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan Güldür Güldür ekibinin rol aldığı filmdir. 2016 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Dedemin Fişi filmi konusu nedir? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

Özge Borak - Nurgül Çirci

Ayşen Gruda - Darendeli Teyze

Aziz Aslan - Şinasi

Onur Atilla - Vecdi Şimşir

Doğa Rutkay - Pervin Kaya

Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

Erdem Yener - Bora Çirci

Burak Topaloğlu - Ivan

İrem Sak - Kader Çirci

Kıvanç Baran Arslan - Rıza

Özlem Tokaslan - Üzerlik

Zeynep Kankonde - Semra

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dedemin Fişi filmi Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çekilmiştir.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dedemin Fişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5,6 olarak belirlenmiştir.


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