Cassandra'nın Rüyası filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2007 yılında vizyona giren Cassandra'nın Rüyası filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Cassandra'nın Rüyası filminin konusu ne? Cassandra'nın Rüyası filminin oyuncuları kim? Cassandra'nın Rüyası filminin IMDb puanı kaç?
Cassandra'nın Rüyası (Cassandra's Dream), yönetmenliğini ve senaristliğini Woody Allen'ın üstlendiği, 2007 yapımlı bir dram filmidir.
CASSANDRA'NIN RÜYASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Woody Allen’ın yönetmenliğini üstlendiği film, ciddi anlamda mali sıkıntılar yaşayan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Ciddi anlamda mali sıkıntılar yaşayan Terry ve Ian kardeşler, kendilerine borçlarından kurtulmak için bir çıkış yolu ararlar. Tesadüfen tanıştıkları Angela adındaki bir kadın ise, iki kardeşi birbirine düşürüp, onları suç batağına sürükler.
CASSANDRA'NIN RÜYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Colin Farrell
Ewan McGregor
Hayley Atwell
Sally Hawkins
Tom Wilkinson
John Benfield
CASSANDRA'NIN RÜYASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Cassandra'nın Rüyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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