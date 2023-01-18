Cassandra'nın Rüyası filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:24

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 13:24

Cassandra'nın Rüyası (Cassandra's Dream), yönetmenliğini ve senaristliğini Woody Allen'ın üstlendiği, 2007 yapımlı bir dram filmidir.

CASSANDRA'NIN RÜYASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Woody Allen’ın yönetmenliğini üstlendiği film, ciddi anlamda mali sıkıntılar yaşayan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Ciddi anlamda mali sıkıntılar yaşayan Terry ve Ian kardeşler, kendilerine borçlarından kurtulmak için bir çıkış yolu ararlar. Tesadüfen tanıştıkları Angela adındaki bir kadın ise, iki kardeşi birbirine düşürüp, onları suç batağına sürükler.

CASSANDRA'NIN RÜYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Colin Farrell

Ewan McGregor

Hayley Atwell

Sally Hawkins

Tom Wilkinson

John Benfield

CASSANDRA'NIN RÜYASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Cassandra'nın Rüyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.