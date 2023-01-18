Maç Sayısı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:31

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 13:31

Maç Sayısı (Match Point), yönetmenliğini ve senaristliğini Woody Allen'ın üstlendiği, 2005 yapımlı bir dram filmidir.

MAÇ SAYISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Sürekli zengin olmanın hayalini kuran bir tenis eğitmeni, ders verdiği tenis kulübünde zengin bir üye olan Tom ile arkadaşlık kurar ve ardından Tom’un kız kardeşiyle sevgili olur. Woody Allen’dan modern bir başyapıt… Chris Wilton kariyer yapamamış bir tenisçidir. Bir kulüpte tenis hocalığı yaparken zengin bir ailenin oğlu olan Tom ile arkadaş olur. Ardında da Tom'un kardeşi Chloe’nin kalbini kazanır ve onunla evlenir. Bu sırada Tom'un sevgilisi Nola) ile tanışır ve ona aşık olur. Nola’nın aşkıyla yanıp tutuşan Chris’in lüks yaşamından vazgeçmeye niyeti yoktur.

MAÇ SAYISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jonathan Rhys-Meyers

Scarlett Johansson

Matthew Goode

Emily Mortimer

MAÇ SAYISI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Maç Sayısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.