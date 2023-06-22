Cehennem Ateşi filmi konusu nedir? Cehennem Ateşi filmi oyuncuları kimler?
Cehennem Ateşi filmi Beyaz TV ekranlarında izleyisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Cehennem Ateşi filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Cehennem Ateşi filmi konusu nedir? Cehennem Ateşi filmi oyuncuları kimler?
Cehennem Ateşi filminin yönetmenliğini Jim Wynorski üstleniyor. Cehennem Ateşi filminin senaryosunu Steve Latshaw kaleme aldı. Filmseverler, filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Cehennem Ateşi filmi konusu nedir? Cehennem Ateşi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
CEHENNEM ATEŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Cehennem Ateşi filmi bir petrol rafinerisinin patlamasıyla hastaneyi ve hastane içindeki herkesi tehdit eden bir yangını ele alıyor.
CEHENNEM ATEŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tom Arnold
William Zabka
Mary Jo Catlett
Eric James Virgets
Ice-T
Edward Albert
Michael Trucco
Christian Oliver
Cathy Lee Crosby
Michael Dudikoff
Michael Cavanaugh
Amanda Pays
Pat Harrington Jr.
John Bradley
Richard Biggs
CEHENNEM ATEŞİ IMDb PUANI KAÇTIR?
filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlenmiştir.
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