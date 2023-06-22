Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:39

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:39

Cehennem Ateşi filminin yönetmenliğini Jim Wynorski üstleniyor. Cehennem Ateşi filminin senaryosunu Steve Latshaw kaleme aldı. Filmseverler, filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Cehennem Ateşi filmi konusu nedir? Cehennem Ateşi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

CEHENNEM ATEŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cehennem Ateşi filmi bir petrol rafinerisinin patlamasıyla hastaneyi ve hastane içindeki herkesi tehdit eden bir yangını ele alıyor.

CEHENNEM ATEŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Arnold

William Zabka

Mary Jo Catlett

Eric James Virgets

Ice-T

Edward Albert

Michael Trucco

Christian Oliver

Cathy Lee Crosby

Michael Dudikoff

Michael Cavanaugh

Amanda Pays

Pat Harrington Jr.

John Bradley

Richard Biggs

CEHENNEM ATEŞİ IMDb PUANI KAÇTIR?

filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlenmiştir.