Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çetin Ceviz 2 filminin konusu ne? Çetin Ceviz 2 filminin oyuncuları kim?

Çetin Ceviz 2 filminin konusu ne? Çetin Ceviz 2 filminin oyuncuları kim?

26.05.2026 17:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çetin Ceviz 2 filminin konusu ne? Çetin Ceviz 2 filminin oyuncuları kim?

Çetin Ceviz 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çetin Ceviz 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çetin Ceviz 2 filminin konusu ne? Çetin Ceviz 2 filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Çetin Ceviz 2 filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Peki, Çetin Ceviz 2 filminin konusu ne? Çetin Ceviz 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

ÇETİN CEVİZ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Hatice; çevresi tarafından uğursuz olarak nitelendirilmiş ve girdiği ortamlarda da bu durumundan dolayı dışlanan genç bir kadındır. Aradığı aşkı ve huzuru yaşadığı köyde bulamayan Hatice, şehre göç etmeye karar verir. Böylelikle hem çevre baskısından kurtulacak hem de talihsizliğini kırmış olacak. Hatice, üç kişilik zengin ve mutlu  bir ailenin yanında çalışmaya başlar. Önceleri her şey yolunda gider. Sonunda aradığı mutluluğu ve huzuru bulduğunu düşünen genç kadın daha sonra ise tanık oldukları karşısında her şeyin o kadarda mükemmel olmadığının farkına varır. Yaşanan olaylar karşısında şaşkına dönen genç kadın, olan biteni uğursuzluğuna yorsa da hayatının aşkını bulmayı da ihmal etmez.

ÇETİN CEVİZ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ayça Erturan

Fırat Tanış

Beyti Engin

ÇETİN CEVİZ 2  FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çetin Ceviz 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #Komedi Filmi #Türk Komedi Filmi #TV rehberi

İlgili Haberler

Bağlılık Hasan filminin konusu nedir? Bağlılık Hasan oyuncuları kimler? Bağlılık Hasan filmi nerede çekildi?
Bağlılık Hasan filminin konusu nedir? Bağlılık Hasan oyuncuları kimler? Bağlılık Hasan filmi nerede çekildi? 26 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelen Bağlılık Hasan filmi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, Bağlılık Hasan filminin konusu nedir? Bağlılık Hasan oyuncuları kimler? Bağlılık Hasan filmi nerede çekildi?
Köy Düğünü filminin konusu ne? Köy Düğünü filminin oyuncuları kim?
Köy Düğünü filminin konusu ne? Köy Düğünü filminin oyuncuları kim? Köy Düğünü filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Köy Düğünü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Köy Düğünü filminin konusu ne? Köy Düğünü filminin oyuncuları kim?
TV yayın akışı 26 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 26 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var? 26 Mayıs 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 26 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...