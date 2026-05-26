Çetin Ceviz 2 filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Peki, Çetin Ceviz 2 filminin konusu ne? Çetin Ceviz 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇETİN CEVİZ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Hatice; çevresi tarafından uğursuz olarak nitelendirilmiş ve girdiği ortamlarda da bu durumundan dolayı dışlanan genç bir kadındır. Aradığı aşkı ve huzuru yaşadığı köyde bulamayan Hatice, şehre göç etmeye karar verir. Böylelikle hem çevre baskısından kurtulacak hem de talihsizliğini kırmış olacak. Hatice, üç kişilik zengin ve mutlu bir ailenin yanında çalışmaya başlar. Önceleri her şey yolunda gider. Sonunda aradığı mutluluğu ve huzuru bulduğunu düşünen genç kadın daha sonra ise tanık oldukları karşısında her şeyin o kadarda mükemmel olmadığının farkına varır. Yaşanan olaylar karşısında şaşkına dönen genç kadın, olan biteni uğursuzluğuna yorsa da hayatının aşkını bulmayı da ihmal etmez.

ÇETİN CEVİZ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ayça Erturan

Fırat Tanış

Beyti Engin

ÇETİN CEVİZ 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çetin Ceviz 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.