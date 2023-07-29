Çiçek Abbas filmi konusu nedir, nerede çekildi? Çiçek Abbas filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:59

Güncelleme: 29.07.2023 - 10:59

Çiçek Abbas filminin yönetmen koltuğunda Sinan Çetin otururken filmin senaryosunu Yavuz Turgul kaleme aldı. 1982 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Çiçek Abbas filmi konusu nedir? Çiçek Abbas filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çiçek Abbas (İlyas Salman), Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve âşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar. Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas'ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar. Şakir Abbas'ın âşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce), ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikâh günü Şakir'in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas'a yardım eder ve Abbas Nazlı'yı nikâh masasından kaçırır.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

İlyas Salman - Çiçek Abbas

Şener Şen - Şakir Serengil

Ayşen Gruda - Şükriye

Pembe Mutlu - Nazlı

Ahmet Mekin - Mustafa

İhsan Yüce - İhsan

Orhan Çağman - Nuri Baba

Ali Fuat Onan - Muavin Niyazi

Hikmet Gül - Şakir`in annesi

Ali Demirel - Polis memuru

Ömer Bubu - Bubu Murtaza

Garibe Gündem - Nazlı'nın annesi

Burhan İnce - Gazeteci

Sabahat İzgü - Yolcu

Yaşar Güner - Tefeci Necdet

Erol Emerle - Bekçi

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çiçek Abbas filmi İstanbul'un Alibeyköy semtinde çekilmiştir.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çiçek Abbas filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8,0 olarak belirlenmiştir.