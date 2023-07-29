Çiçek Abbas filmi konusu nedir, nerede çekildi? Çiçek Abbas filmi oyuncuları kimler?
Çiçek Abbas filmi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Çiçek Abbas filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çiçek Abbas filmi konusu nedir? Çiçek Abbas filmi oyuncuları kimler?
Çiçek Abbas filminin yönetmen koltuğunda Sinan Çetin otururken filmin senaryosunu Yavuz Turgul kaleme aldı. 1982 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Çiçek Abbas filmi konusu nedir? Çiçek Abbas filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ÇİÇEK ABBAS FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çiçek Abbas (İlyas Salman), Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve âşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar. Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas'ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar. Şakir Abbas'ın âşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce), ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikâh günü Şakir'in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas'a yardım eder ve Abbas Nazlı'yı nikâh masasından kaçırır.
ÇİÇEK ABBAS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
İlyas Salman - Çiçek Abbas
Şener Şen - Şakir Serengil
Ayşen Gruda - Şükriye
Pembe Mutlu - Nazlı
Ahmet Mekin - Mustafa
İhsan Yüce - İhsan
Orhan Çağman - Nuri Baba
Ali Fuat Onan - Muavin Niyazi
Hikmet Gül - Şakir`in annesi
Ali Demirel - Polis memuru
Ömer Bubu - Bubu Murtaza
Garibe Gündem - Nazlı'nın annesi
Burhan İnce - Gazeteci
Sabahat İzgü - Yolcu
Yaşar Güner - Tefeci Necdet
Erol Emerle - Bekçi
ÇİÇEK ABBAS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çiçek Abbas filmi İstanbul'un Alibeyköy semtinde çekilmiştir.
ÇİÇEK ABBAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çiçek Abbas filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8,0 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akbelen katliamcısı hangi derneğin yöneticisi çıktı?
- Emekli zammında yeni gelişme!
- Üşümezsoy'dan Adana uyarısı: '7'lik bir deprem...'
- İYİ Partili isimden Cumhur İttifakı'na 'yeşil ışık'
- 'Bütün dünya bunu biliyor ama...'
- Yurttaşa parmak salladı!
- Epic Games'ten Türk oyun geliştiricilerine skandal karar
- Tevfik Göksu'ya kötü haber!
- Yurttaşla yaşadığı gerilim gündem olmuştu
- İşte Erdoğan'ı bir gün korumanın bedeli!