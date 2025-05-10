Yayınlanma: 10.05.2025 - 19:36

Güncelleme: 10.05.2025 - 19:36

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrolde yer aldığı yeni NOW dizisi Çift Kişilik Oda'nın ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman yayımlanacak? Çift Kişik Oda dizisinin konusu ne oyuncuları kim?

ÇİFT KİŞİLİK ODA NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çift Kişilik Oda 22 Mayıs'tan itibaren perşembe akşamları Now TV'de ekranlara gelecek.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çift Kişilik Oda 22 Mayıs'tan itibaren perşembe akşamları Now TV'de ekranlara gelecek.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ulaş Tuna Astepe

Devrim Özkan

Gözde Seda Altuner

Seren Şirince

Serkan Tınmaz

Gözde Türker

Eslem Akar

Burç Kümbetlioğlu

Onur Büyüktopçu

Hivda Zizan Alp

Gökay Müftüoğlu

Ayşe Tunaboylu

Levent Ülgen