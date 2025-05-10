Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman yayımlanacak? Çift Kişik Oda dizisinin konusu ne oyuncuları kim?
Çift Kişilik Oda dizisinin ne zaman yayımlanmaya başlayacağı merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman yayımlanacak? Çift Kişik Oda dizisinin konusu ne oyuncuları kim?
Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrolde yer aldığı yeni NOW dizisi Çift Kişilik Oda'nın ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman yayımlanacak? Çift Kişik Oda dizisinin konusu ne oyuncuları kim?
ÇİFT KİŞİLİK ODA NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Çift Kişilik Oda 22 Mayıs'tan itibaren perşembe akşamları Now TV'de ekranlara gelecek.
ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Çift Kişilik Oda 22 Mayıs'tan itibaren perşembe akşamları Now TV'de ekranlara gelecek.
ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Ulaş Tuna Astepe
Devrim Özkan
Gözde Seda Altuner
Seren Şirince
Serkan Tınmaz
Gözde Türker
Eslem Akar
Burç Kümbetlioğlu
Onur Büyüktopçu
Hivda Zizan Alp
Gökay Müftüoğlu
Ayşe Tunaboylu
Levent Ülgen
Etiketler: #Çift Kişilik Oda #yeni #dizi #NOW TV
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