Çılgın Kalabalıktan Uzak filminin konusu ne? Çılgın Kalabalıktan Uzak filminin oyuncuları kim?

31.05.2026 20:26:00
Haber Merkezi
Çılgın Kalabalıktan Uzak (Far from the Madding Crowd) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çılgın Kalabalıktan Uzak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çılgın Kalabalıktan Uzak filminin konusu ne? Çılgın Kalabalıktan Uzak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çılgın Kalabalıktan Uzak filminin yönetmen koltuğunda Thomas Vinterberg oturuyor. Filmin senaristliğini David Nicholls üstleniyor. Peki, Çılgın Kalabalıktan Uzak filminin konusu ne? Çılgın Kalabalıktan Uzak filminin oyuncuları kim? 

ÇILGIN KALABALIKTAN UZAKTA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ekonomik özgürlüğe sahip (Victorian zamanında az görülen bir durum), güzel ve inatçı bir kadın, üç farklı erkek tarafından arzulanmaktadır: başına buyrukluğundan etkilenen çiftçi Gabriel Oak (Matthias Schoenaerts), yakışıklı ve pervasız çavuş Frank Troy (Tom Sturridge) ve zengin, olgun bir bekar olan William Boldwood (Michael Sheen). Bathsheba'nın özgürlüğünü sürdürmeye çalışarak yaptığı seçimler, tutkuları ve aşkı keşfedişi hikaye ediliyor.

ÇILGIN KALABALIKTAN UZAKTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Carey Mulligan

Juno Temple

Matthias Schoenaerts

Tom Sturridge

Michael Sheen

Jessica Barden

ÇILGIN KALABALIKTAN UZAKTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çılgın Kalabalıktan Uzak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.

