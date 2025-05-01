Yayınlanma: 01.05.2025 - 20:57

Güncelleme: 01.05.2025 - 20:57

Cinayet Gecesi filminin yönetmen koltuğunda Gregory Hoblit oturuyor. Filmin senaristliğini Glenn Gers ve Daniel Pyne üstleniyor. Peki, Cinayet Gecesi filminin konusu ne? Cinayet Gecesi filminin oyuncuları kim?

CİNAYET GECESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles’ta yaşayan ve son derece akıllı, zengin ve titiz bir mühendis olan Ted Crawford bir gün karısının kendisini aldattığını öğrenir ve onu öldürür. Bu cinayetin hemen ardından da polisi arar ve bildirir. Polis olay yerine geldiğinde şok olur çünkü yerde ölü yatan kadın, polisin sevgilisidir. Willy, Crawford’a avukat olarak atanır. Willy’nin başarılı bir kariyeri vardır. Başta basit gibi görünen bu davanın altında ise farklı sırlar gizlidir. Her şeyden önce cinayetin işlendiği silah Crawford’a ait değildir. Zaman içinde dava ilerledikçe labirent misali gizemli olaylar silsilesi ortaya çıkacaktır. Filmin ilk dikkat çeken ismi ise Anthony Hopkins.

CİNAYET GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anthony Hopkins

Ryan Gosling

David Strathairn

Billy Burke

Zoe Kazan

Fiona Shaw

Embeth Davidtz

John Noble

Josh Stamberg

Judith Scott

CİNAYET GECESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cinayet Gecesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.