Gecenin Kanunu filminin konusu ne? Gecenin Kanunu filminin oyuncuları kim?
Gecenin Kanunu (Live by Night) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gecenin Kanunu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gecenin Kanunu filminin konusu ne? Gecenin Kanunu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gecenin Kanunu filminin yönetmen koltuğunda Ben Affleck oturuyor. Filmin senaristliğini Ben Affleck ve Dennis Lehane üstleniyor. Peki, Gecenin Kanunu filminin konusu ne? Gecenin Kanunu filminin oyuncuları kim?
GECENİN KANUNU FİLMİNİN KONUSU NE?
Babacan nasihatler almak Joe Coughlin'in doğasına aykırıdır. Birinci Dünya Savaşı gazisi, Boston Emniyet Müdür Yardımcısı'nın oğlu olmasına rağmen yerleşik düzene karşı bir kanun kaçağı olduğunu ilan etmiştir. Joe tamamen kötü biri değildir; aslında, seçtiği yaşam tarzı için yeterince kötü bile değildir. Altlarında çalışmayı reddettiği gangsterlerin aksine, bir adalet anlayışına sahip, açık yürekli bir insandır. Bunların her ikisi de onun aleyhine işlemiş, onu tekrar tekrar korunmasız kılmıştır —hem işte hem aşkta. Kendisine ve yakınındakilere yapılan yanlışları düzeltme dürtüsüyle hareket eden Joe, yetiştiriliş tarzına ve kendi ahlak anlayışına aykırı ve riskli bir yola sapar. O ve pervasız ekibi soğuk Boston kışını arkalarında bırakarak, Tampa'nın sıcağına giderler. Ve intikam Joe'nun ticaretini yaptığı romun içindeki şeker kamışlarından daha tatlı olabilse de, Joe onun da bir bedeli olduğunu öğrenecektir.
GECENİN KANUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ben Affleck
Sienna Miller
Chris Cooper
Chris Cooper
Zoe Saldana
Brendan Gleeson
Scott Eastwood
Elle Fanning
Chris Messina
Chris Sullivan
Titus Welliver
Robert Glenister
Clark Gregg
GECENİN KANUNU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gecenin Kanunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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