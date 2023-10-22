Yayınlanma: 22.10.2023 - 17:55

Güncelleme: 22.10.2023 - 17:55

Çinli Satıcı filminin yönetmen koltuğunda Tan Bing oturuyor. Senaristliğini Fin Edquist üstleniyor. Peki, Çinli Satıcı filminin konusu ne? Çinli Satıcı filminin oyuncuları kim?

ÇİNLİ SATICI FİLMİNİN KONUSU NE?

Çinli bir IT mühendisi olan Yan Jian, Kuzey Afrika'ya gönüllü olarak giderek çalıştığı şirket adına bir iletişim ihalesine katılır. Kazanan ödül olarak, güney ve kuzey arasındaki iletişimi kontrol etme hakkına sahip olabilecektir. Fransız casusu olan Michael'ın görevi ise aynı ihaleyi kazanmaktır. Böylece Fransa, Afrika'nın maden kaynaklarını kontrol edebilecektir. Kendisine yardım etmesi için, Afrika'daki en iyi paralı asker Lauder'i ve eski bir general olan Kabbah'ı işe almıştır. Yan Jian, Michael'ın komplolarını fark eder ve kendini tehlikeli bir kovalamacanın içinde bulur.

ÇİNLİ SATICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Li Dongxue - Yan Jian

Mike Tyson - Kabbah

Janicke Askevold - Susanna

Li Ai - Ruan Ling

Eriq Ebouaney - Sheik Asaid

Clovis Fouin - Michael

Steven Seagal - Lauder

Zijian Wang - Zheng Ming

Anthony Gavard

ÇİNLİ SATICI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çinli Satıcı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlendi.