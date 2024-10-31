İçimizdeki Düşman filminin konusu ne? İçimizdeki Düşman filminin oyuncuları kim?
İçimizdeki Düşman (L'Ennemi intime) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İçimizdeki Düşman filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İçimizdeki Düşman filminin konusu ne? İçimizdeki Düşman filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İçimizdeki Düşman filminin yönetmen koltuğunda Florent-Emilio Siri oturuyor. Filmin senaristliğini Patrick Rotman üstleniyor. Peki, İçimizdeki Düşman filminin konusu ne? İçimizdeki Düşman filminin oyuncuları kim?
İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Cezayir, 1959'Askeri operasyonlar yoğunlaşmaktadır. Kabil'in yüksek dağlarında yaşanan savaş sırasında Fransız ordusunda bir bölüğün komutanı öldürülür
Bunun üzerine idealist Teğmen Terrien, bölüğün başına getirilir. Bu bölükte hayattan ümidini kesmiş Çavuş Dougnac ile tanışır. Aralarındaki farklar ve içindeki bulundukları savaş ortamının zorlukları bu iki adamın da kişiliklerini sınayacaktır. İsimsiz bir savaşta kaybolmuş bu iki adam, aslında en büyük düşmanın kendileri olduklarını fark edeceklerdir.
Film Fransa’nın 1999 yılında sadece bir savaş olarak nitelendirdiği, eski Fransız sömürgesi Cezayir içinse bir özgürlük savaşı olan savaş sırasında gerçekte tam olarak neler yaşandığını çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor.
İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Benoît Magimel - Terrien
Albert Dupontel - Dougnac
Aurélien Recoing - Vesoul
Marc Barbé - Berthaut
Vincent Rottiers - Lefranc
Lounès Tazairt - Saïd
Mohamed Fellag - the prisoner
Abdelhafid Metalsi - Rachid
İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İçimizdeki Düşman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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