Flavor Of Green Tea Over Rice filminin konusu ne? Flavor Of Green Tea Over Rice filminin oyuncuları kim?
Flavor Of Green Tea Over Rice (Ochazuke No Aji) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Flavor Of Green Tea Over Rice filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Flavor Of Green Tea Over Rice filminin konusu ne? Flavor Of Green Tea Over Rice filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Flavor Of Green Tea Over Rice filminin yönetmen koltuğunda Yasujirô Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirô Ozu ve Kôgo Noda üstleniyor. Peki, Flavor Of Green Tea Over Rice filminin konusu ne? Flavor Of Green Tea Over Rice filminin oyuncuları kim?
FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, evlilik sorunları yaşayan zengin bir orta yaşlı çifti ve çiftin sorunlarını ayarlanmış evlilik görüşmelerine katılmamak için bahane olarak kullanan yeğenlerini konu alıyor.
FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chishû Ryû
Kuniko Miyake
Michiyo Kogure
Chikage Awashima
Koji Tsuruta
Eijirô Yanagi
Keiko Tsushima
Shin Saburi
Koji Shitara
FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Flavor Of Green Tea Over Rice filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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