Flavor Of Green Tea Over Rice filminin konusu ne? Flavor Of Green Tea Over Rice filminin oyuncuları kim?

Flavor Of Green Tea Over Rice (Ochazuke No Aji) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Flavor Of Green Tea Over Rice filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Flavor Of Green Tea Over Rice filminin konusu ne? Flavor Of Green Tea Over Rice filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Flavor Of Green Tea Over Rice filminin konusu ne? Flavor Of Green Tea Over Rice filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 18:32

Flavor Of Green Tea Over Rice filminin yönetmen koltuğunda Yasujirô Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirô Ozu ve Kôgo Noda üstleniyor. Peki, Flavor Of Green Tea Over Rice filminin konusu ne? Flavor Of Green Tea Over Rice filminin oyuncuları kim? 

FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, evlilik sorunları yaşayan zengin bir orta yaşlı çifti ve çiftin sorunlarını ayarlanmış evlilik görüşmelerine katılmamak için bahane olarak kullanan yeğenlerini konu alıyor.

FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chishû Ryû

Kuniko Miyake

Michiyo Kogure

Chikage Awashima

Koji Tsuruta

Eijirô Yanagi

Keiko Tsushima

Shin Saburi

Koji Shitara

FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Flavor Of Green Tea Over Rice filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Kralın Kılıcı filminin konusu ne? Kralın Kılıcı filminin oyuncuları kim?

Kralın Kılıcı filminin konusu ne? Kralın Kılıcı filminin oyuncuları kim?
Meraklı Adamın 10 Günü filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meraklı Adamın 10 Günü filmi ne zaman yayımlanacak?

Meraklı Adamın 10 Günü filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meraklı Adamın 10 Günü filmi ne zaman yayımlanacak?
Güzel Bir Rüya filminin konusu ne? Güzel Bir Rüya filminin oyuncuları kim?

Güzel Bir Rüya filminin konusu ne? Güzel Bir Rüya filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler