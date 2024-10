Yayınlanma: 31.10.2024 - 18:32

Güncelleme: 31.10.2024 - 18:32

Flavor Of Green Tea Over Rice filminin yönetmen koltuğunda Yasujirô Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirô Ozu ve Kôgo Noda üstleniyor. Peki, Flavor Of Green Tea Over Rice filminin konusu ne? Flavor Of Green Tea Over Rice filminin oyuncuları kim?

FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, evlilik sorunları yaşayan zengin bir orta yaşlı çifti ve çiftin sorunlarını ayarlanmış evlilik görüşmelerine katılmamak için bahane olarak kullanan yeğenlerini konu alıyor.

FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chishû Ryû

Kuniko Miyake

Michiyo Kogure

Chikage Awashima

Koji Tsuruta

Eijirô Yanagi

Keiko Tsushima

Shin Saburi

Koji Shitara

FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Flavor Of Green Tea Over Rice filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.