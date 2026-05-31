Daha 17 dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Peki, Daha 17 ilk bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

DAHA 17 DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aras, ailesini daha çok küçükken bir trafik kazasında kaybetmiş, yetiştirme yurdunda büyümüş bir gençtir. Kazadan sağ çıktığını ve bir aileye evlatlık verildiğini öğrendiği kardeşini yıllardır arayan Aras, kardeşinin nerede olduğuna dair isimsiz bir haber alır ve Bodrum’a doğru yola çıkar. Oraya vardığında, Bodrum’un en güçlü ailesi Akkayalar’la yolu kesişecektir. Akkayaların sahibi olduğu Bodrum Eğitim Vakfı Lisesi’ne kaydı yapılan Aras, kardeşini bulma yolunda büyük sınavlardan geçecek, bu yolun daha en başında düşmanlıkların yanı sıra kalıcı dostluklar da edinecektir. Ancak kardeşine ulaşmasının o kadar kolay olmayacağını çok geçmeden acı bir şekilde anlayacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

DAHA 17 DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Daha 17, ilk bölümüyle 31 Mayıs Pazar akşamı Kanal D’de yayımlanacak.