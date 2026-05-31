Cumhuriyet Gazetesi Logo
Daha 17 ilk bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Daha 17 ilk bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

31.05.2026 19:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Daha 17 ilk bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Daha 17 dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Daha 17 ilk bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Daha 17 dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Peki, Daha 17 ilk bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

DAHA 17 DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aras, ailesini daha çok küçükken bir trafik kazasında kaybetmiş, yetiştirme yurdunda büyümüş bir gençtir. Kazadan sağ çıktığını ve bir aileye evlatlık verildiğini öğrendiği kardeşini yıllardır arayan Aras, kardeşinin nerede olduğuna dair isimsiz bir haber alır ve Bodrum’a doğru yola çıkar. Oraya vardığında, Bodrum’un en güçlü ailesi Akkayalar’la yolu kesişecektir. Akkayaların sahibi olduğu Bodrum Eğitim Vakfı Lisesi’ne kaydı yapılan Aras, kardeşini bulma yolunda büyük sınavlardan geçecek, bu yolun daha en başında düşmanlıkların yanı sıra kalıcı dostluklar da edinecektir. Ancak kardeşine ulaşmasının o kadar kolay olmayacağını çok geçmeden acı bir şekilde anlayacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

DAHA 17 DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Daha 17, ilk bölümüyle 31 Mayıs Pazar akşamı Kanal D’de yayımlanacak.

İlgili Konular: #konusu nedir? #yeni dizi #Daha 17 dizisi

İlgili Haberler

Zekanıza meydan okuyan başyapıtlar: İzlerken dedektif gibi izleyeceğiniz 5 film!
Zekanıza meydan okuyan başyapıtlar: İzlerken dedektif gibi izleyeceğiniz 5 film! Bazı filmler sadece izlenir ve biter. Bazı yapımlar ise seyirciyi pasif bir izleyici olmaktan çıkarır, hikayenin tam ortasına bir dedektif gibi yerleştirir. Her sahnesinde gizli bir ipucu barındıran, tahminlerinizi boşa çıkaran ve bittiğinde her şeyi en baştan düşünmenizi sağlayan zeka dolu 5 gizem filmi...
Ava Yaman’ın film macerası başlamadan bitti: Tazminat ödeyecek
Ava Yaman’ın film macerası başlamadan bitti: Tazminat ödeyecek Ava Yaman’ın bu yaz çekeceği film macerası başlamadan bitti. Yaman aylar önce Hüseyin Eken’in “Dokunmadan Aşk” filminin başrol karakteri Su için anlaşmıştı.
Erkan Kolçak Köstendil’den dev kadrolu yeni film: 'Çare Messi' geliyor!
Erkan Kolçak Köstendil’den dev kadrolu yeni film: 'Çare Messi' geliyor! Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, oyunculuk kariyerinden önce icra ettiği futbol mesleğini sinema perdesine taşıyor. Köstendil'in kaleme aldığı ve yıldız isimleri bir araya getiren komedi türündeki "Çare Messi" filminin çekimleri için geri sayım başladı.