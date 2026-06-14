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Daha 17 yeni bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Daha 17 yeni bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

14.06.2026 20:03:00
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Haber Merkezi
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Daha 17 yeni bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Daha 17 dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Daha 17 yeni bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
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Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Peki, Daha 17 yeni bölüm ne zaman? Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

DAHA 17 DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aras, ailesini daha çok küçükken bir trafik kazasında kaybetmiş, yetiştirme yurdunda büyümüş bir gençtir. Kazadan sağ çıktığını ve bir aileye evlatlık verildiğini öğrendiği kardeşini yıllardır arayan Aras, kardeşinin nerede olduğuna dair isimsiz bir haber alır ve Bodrum’a doğru yola çıkar. Oraya vardığında, Bodrum’un en güçlü ailesi Akkayalar’la yolu kesişecektir. Akkayaların sahibi olduğu Bodrum Eğitim Vakfı Lisesi’ne kaydı yapılan Aras, kardeşini bulma yolunda büyük sınavlardan geçecek, bu yolun daha en başında düşmanlıkların yanı sıra kalıcı dostluklar da edinecektir. Ancak kardeşine ulaşmasının o kadar kolay olmayacağını çok geçmeden acı bir şekilde anlayacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Daha 17, yeni bölümüyle 14 Haziran Pazar akşamı Kanal D’de yayımlanacak.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aras kardeşine kavuşmak için gittiği adreste karşısında Teoman’ı bulmuştur. Teoman Aras’ın geçmişine dair onu şaşırtacak bilgilere sahiptir. Aras ve Teoman arasında yoğun duygusal anlar yaşanacak, yaşananlar ikisinde de iz bırakacaktır. Diğer yandan Aras Bodrum’da kaçak konumdadır. Buradan gitmeden önce kendisine mesajları atıp kardeşini vereceğini söyleyen adama ulaşması gerekmektedir. Adama ulaşamadığı gibi Bodrum’da alanı ve zamanı daralır. Aras’ın orada kalabilmesi için Leyla ailesine karşı bir kumar oynayacaktır. Ancak bu kumar sonunda Leyla’nın bir bedel ödemesini gerektirecektir. 

Teoman ise Aras’ın kardeşini ondan önce bulmaya kararlıdır. Aras’ın kardeşine dair bulduğu bir iz onu Aras’la bir kere daha karşı karşıya getirecektir. Ancak bu defa karşı karşıya geldiklerinde Teoman’ın da kulaklarında geçmişin kayıp sesleri dolaşmaya başlayacaktır.

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