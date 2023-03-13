Darıldın mı Cicim Bana filminin konusu ne, oyuncuları kim? Darıldın mı Cicim Bana filmi nerede çekildi?
1970 yılında vizyona giren Darıldın mı Cicim Bana filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Darıldın mı Cicim Bana filminin konusu ne? Darıldın mı Cicim Bana filminin oyuncuları kim? Darıldın mı Cicim Bana filmi nerede çekildi? Darıldın mı Cicim Bana filminin IMDb puanı kaç?
Darıldın mı Cicim Bana, yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Bülent Oran'ın üstlendiği, 1970 yapımlı bir komedi filmidir.
DARILDIN MI CİCİM BANA FİLMİNİN KONUSU NE?
Seyyar satıcı bir trafik kazası geçirir ve ardından birlikte İstanbul'a gitmek için yeni bir yol arkadaşı edinir. Seyyar satıcıyı çok sıra dışı maceralar beklemektedir.
DARILDIN MI CİCİM BANA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sadri Alışık
Mürüvvet Sim
Esen Püsküllü
Yusuf Sezgin
Avni Dilligil
Aziz Basmacı
DARILDIN MI CİCİM BANA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
DARILDIN MI CİCİM BANA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Darıldın mı Cicim Bana filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 üzerinden belirlenmiştir.
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