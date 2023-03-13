Darıldın mı Cicim Bana filminin konusu ne, oyuncuları kim? Darıldın mı Cicim Bana filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 10:34

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 10:34

Darıldın mı Cicim Bana, yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Bülent Oran'ın üstlendiği, 1970 yapımlı bir komedi filmidir.

DARILDIN MI CİCİM BANA FİLMİNİN KONUSU NE?

Seyyar satıcı bir trafik kazası geçirir ve ardından birlikte İstanbul'a gitmek için yeni bir yol arkadaşı edinir. Seyyar satıcıyı çok sıra dışı maceralar beklemektedir.

DARILDIN MI CİCİM BANA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sadri Alışık

Mürüvvet Sim

Esen Püsküllü

Yusuf Sezgin

Avni Dilligil

Aziz Basmacı

DARILDIN MI CİCİM BANA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

DARILDIN MI CİCİM BANA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Darıldın mı Cicim Bana filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 üzerinden belirlenmiştir.