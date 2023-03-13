Askerin Türküsü filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 10:26

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 10:26

Askerin Türküsü (Ballad of a Soldier), yönetmenliğini üstlenen Grigori Çuhray'ın, senaristliğinde Valentin Yejov'la birlikte çalıştığı, 1959 yapımlı bir savaş/drama filmidir.

ASKERİN TÜRKÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film Alyoşa'nın annesini ziyaret etmek için çıktığı iki günlük seyahatini anlatırken savaşın insanlar üzerindeki etkilerini ve geliştirdikleri davranışları tüm çıplaklığı ile anlatır. Yönetmen bu filmle Lenin Nişanı'na layık görülmüştür.

ASKERİN TÜRKÜSÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vladimir İvaşov

Janna Prohorenko

Antonina Maksimova

Yevgeni Urbanski

ASKERİN TÜRKÜSÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Askerin Türküsü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlenmiştir.