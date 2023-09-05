Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları kim?
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor. Senaristliğini Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk üstleniyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları kim?
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor. Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir. Adam, kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar ailemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ufuk Bayraktar
Gizem Karaca
Ahmet Varlı
Beste Bereket
Turgut Tunçalp
Timur Ölkebaş
Ümit Çırak
Murat Akkoyunlu
Banu Fotocan
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dayı: Bir Adamın Hikayesifilminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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