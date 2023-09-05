Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 05.09.2023 - 09:55

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor. Senaristliğini Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk üstleniyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları kim?

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor. Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir. Adam, kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar ailemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ufuk Bayraktar

Gizem Karaca

Ahmet Varlı

Beste Bereket

Turgut Tunçalp

Timur Ölkebaş

Ümit Çırak

Murat Akkoyunlu

Banu Fotocan

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dayı: Bir Adamın Hikayesifilminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.