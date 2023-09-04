Recep İvedik 7 filminin konusu ne? Recep İvedik 7 filminin oyuncuları kim, nerede çekildi?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:13

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:13

Recep İvedik 7 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Senaristliğini Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar üstleniyor. Peki, Recep İvedik 7 filminin konusu ne? Recep İvedik 7 filminin oyuncuları kim?

RECEP İVEDİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Recep İvedik 7, şehir hayatından bunalarak köye gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep Ivedik, şehir hayatının kaosu ve ekonomik koşullardan bunalmıştır. Buna çözüm olarak Recep, en yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte babaannesinden miras kalan köye gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkarmayı uman Recep Ivedik, bu sırada köy ve civar ormanlara zarar verecek olan bir projenin olduğunu öğrenir. Projeyi engellemeye karar veren Recep İvedik, köylülerle birlikte heyecanlı ve komik bir maceraya atılır.

RECEP İVEDİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar

Öznur Serçeler

Nurullah Çelebi

İrfan Kangı

Murat Ergür

Eray Türk

RECEP İVEDİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 7'nin bazı sahneleri İzmir Bergama'da bulunan Kozak Yaylası'nda çekildi.

RECEP İVEDİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Recep İvedik 7 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.