Muallim filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2021 yılında vizyona giren BMuallim filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Muallim filminin konusu ne? Muallim filminin oyuncuları kim? Muallim filmi nerede çekildi? Muallim filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 10:27
Muallim filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Muallim, yönetmenliğinde ve senaryosunda Müslim Şahin olan, 2021 yapımlı bir dram filmidir.

MUALLİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç Ali, Fransa'da eğitimini tamamladıktan sonra bir Anadolu kasabasına sürgüne gönderilir ve burada öğretmen olur. Ali, kendi inançlarını sorgulamaya başlar.

MUALLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Melih Selçuk

Sevtap Özaltun

Ruhi Sarı

MUALLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Manisa’nın Kula ilçesinde gerçekleştirildi.

MUALLİM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Muallim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlenmiştir.


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