12.05.2026 11:55:00
Haber Merkezi
Die Hart 2: Die Harter filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Die Hart 2: Die Harter filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Die Hart 2: Die Harter filminin konusu ne? Die Hart 2: Die Harter filminin oyuncuları kim?

Die Hart 2: Die Harter  filminin yönetmen koltuğunda Eric Appel oturuyor. Filmin senaristliğini ise Tripper Clancy üstleniyor. Peki, Die Hart 2: Die Harter filminin konusu ne? Die Hart 2: Die Harter filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DIE HART 2: DİE HARTER FİLMİNİN KONUSU NE?

Kevin Hart, en iyi mirasını pekiştirmek için senaryosuz, beklenmedik sahnelere sahip yenilikçi bir aksiyon filmi planlar. Ancak kör bir nokta onun geçmişinden gelen intikam dolu bir komplonun kurbanı olmasına neden olur.

DIE HART 2: DİE HARTER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Hart

Nathalie Emmanuel

Ben Schwartz

DIE HART 2: DİE HARTER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Die Hart 2: Die Harter filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.

