Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:17

Güncelleme: 12.08.2024 - 14:18

Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, Sırma Yanık'ın senaryosunu kaleme aldığı Karadut dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni sezonda izleyicisi ile buluşacak olan Karadut dizisinin ne zaman ve hangi kanalda yayımlanacağı yu7rttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Karadut dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Karadut dizisi ne zaman ve nerede başlayacak? İşte ayrıntılar...

KARADUT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal'ın babasına verdiği söz doğrultusunda annesinin eksikliğini hissettirmemek için ev hanımlığına dönmesiyle birlikte gelişen olayları takip ediyor.

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, başarısını aşk ve ilişkiler üzerine verdiği danışmanlıklar ve yazdığı kitaplarla yakalamıştır. Ancak bu şehirli modern, güzel kadın personasına rağmen babası ve kız kardeşleri ile beraber yaşadığı evde bambaşka biridir. Henüz 17 yaşındayken yaşadığı bir olay sebebi ile annesini kaybetmesi üzerine Zuhal'in hayatı alt üst olmuştur. Kendini üç kız kardeşini büyütmeye ve babasına adamış, 40'larına yaklaşana dek mezardaki annesinin hayatını yaşamış, katı ve son derece takıntılı babası Çetin'in emrinden, hizmetinden, sözünden çıkmamıştır. Ondan sadece birkaç yaş küçük olan kardeşi Figen, henüz 20'lerinde olan Aslı ve lise öğrencisi kardeşi Begüm'ü kendisi büyütmüş, saçını süpürge etmiştir. Bu kronik yalnızlığının asıl sebebi ise babasıdır. Zuhal gençliğinde yaptığı bir hatayı telafi etmek için Çetin'e bir söz vermiştir: Artık evin hanımı Zuhal olacak, annesinin eksikliğini hissettirmeyecektir.

KARADUT DİZİSİNİN OYUNCULARI NE?

İrem Helvacıoğlu

Burak Dakak

Selin Türkmen

Rami Narin

Nursel Köse

Onur Gürçay

Elif Nur Kerkük

Aslı İnandık

Ebrar Karabakan

Naz Elmas

İpek Ayaz Kortunç

KARADUT DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Karadut dizisi atv ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.

KARADUT DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Karadut dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.