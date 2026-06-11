Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi nerede çekildi?

Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi nerede çekildi?

11.06.2026 20:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi nerede çekildi?

Alperen Duymaz ile Özge Yağız’ı başrolde buluşturan Doğanın Kanunu dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi nerede çekildi?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın yönetmenliğini üstlendiği Doğanın Kanunu dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin ilk bölümü 10 Nisan Çarşamba akşamı ekranlardaki yerini aldı. Dizi çarşamba günleri Star TV ekranlarında yayımlanacak.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bambaşka dünyalardan gelen iki insan olan Yaman ve Doğa’nın yolları kötü geçen bir iş görüşmesinden yıllar sonra yeniden kesişir. Birbirleriyle taban tabana zıt iki güçlü karakterin çatışmalı ancak kaçınılmaz yakınlaşması ve kaderin onları yeniden şekillendirmesini konu ediniyor.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alperen Duymaz

Özge Yağız

Hakan Yılmaz

Nur Yazar

Seda Türkmen

Hülya Duyar

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğanın Kanunu dizisinin çekimleri, Urla'da gerçekleştiriliyor. 

İlgili Konular: #Alperen Duymaz #konusu nedir? #yeni dizi #Doğanın Kanunu

İlgili Haberler

Dünyanın ilk erkek süper modeli Hoyt Richards'ın hayatı film oluyor
Dünyanın ilk erkek süper modeli Hoyt Richards'ın hayatı film oluyor Moda dünyasında bir döneme damga vuran, dünyanın ilk erkek süper modeli unvanına sahip Hoyt Richards’ın ışıltılı podyumlardan tarikat dehlizlerine uzanan çarpıcı hayatı sinemaya uyarlanıyor. Usta yönetmen Gus Van Sant'ın çekeceği filmde Richards'ı, son dönemin parlayan yıldızı Nicholas Galitzine canlandıracak.
'İzleyince midemiz bulandı' dediler... Jon Snow ve Sansa Stark yıllar sonra aynı filmde buluştu, sahneler olay oldu
'İzleyince midemiz bulandı' dediler... Jon Snow ve Sansa Stark yıllar sonra aynı filmde buluştu, sahneler olay oldu Tüm dünyada fırtınalar estiren 'Game of Thrones' dizisinde Jon Snow ve Sansa Stark karakterleriyle hafızalara kazınan Kit Harington ve Sophie Turner, yıllar sonra yeni bir gotik korku filminde iki sevgiliyi canlandırdı. Ünlü oyuncular, yıllarca "kardeş" olarak rol aldıktan sonra sevişme sahnelerini çekmenin kendileri için "iğrenç ve tuhaf" bir deneyim olduğunu itiraf etti.
26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’ne geri sayım başladı
26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’ne geri sayım başladı "Kültürlerin ortak dili: Sinema" temasıyla 12-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar ve Sibel Kekilli gibi isimlere onur ödülü verecek.