Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın yönetmenliğini üstlendiği Doğanın Kanunu dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Çarşamba akşamı ekranlardaki yerini alacak. Dizi çarşamba günleri Star TV ekranlarında yayımlanacak.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğa’yı Yaman kurtarıp kıyıya getirir, ancak Mert, Doğa’yı kendisi kurtarmış gibi bir algı yaratır. Hulusi ile Yaman’ın ilk karşılaşması gergin geçer. Çiftlik ahalisi, Hulusi’nin desteğini çekme ihtimali nedeniyle tedirgindir.

Yaşanan kaza sonrası Hulusi, Doğa’nın isteğini kabul ederek onu Fransa’ya göndermeye karar verir. Ancak Doğa’nın vereceği karar, başta Yaman olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bambaşka dünyalardan gelen iki insan olan Yaman ve Doğa’nın yolları kötü geçen bir iş görüşmesinden yıllar sonra yeniden kesişir. Birbirleriyle taban tabana zıt iki güçlü karakterin çatışmalı ancak kaçınılmaz yakınlaşması ve kaderin onları yeniden şekillendirmesini konu ediniyor.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alperen Duymaz

Özge Yağız

Hakan Yılmaz

Nur Yazar

Seda Türkmen

Hülya Duyar

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğanın Kanunu dizisinin çekimleri, Urla'da gerçekleştiriliyor.