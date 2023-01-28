Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Dokuz Oğuz ne zaman başlıyor?
FOX’un 28 Ocak Cumartesi günü ekran yolculuğuna hazırlanan yeni dizisi Dokuz Oğuz merakla bekleniyor. Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim?
Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Dokuz Oğuz, izleyici ile buluşmaya hazırlnaıyor.
DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatacak Dokuz Oğuz’dan tarih duyurusuyla beraber yeni bir tanıtım da geldi. Tanıtımda, dizinin temposunun hiç düşmeyeceği ve Mehmetçik'in iki bin yılı aşan efsanesinde, ulaşılan yeni bir zirvenin destansı öyküsünün anlatılacağı görülüyor.
DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Dokuz Oğuz dizisinin oyuncu kadrosunda; Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik’in yer alıyor.
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