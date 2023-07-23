Kayıp Çocuklar Masalı filminin konusu ne? Kayıp Çocuklar Masalı filminin oyuncuları kim?
Kayıp Çocuklar Masalı (Come Away) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kayıp Çocuklar Masalı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kayıp Çocuklar Masalı filminin konusu ne? Kayıp Çocuklar Masalı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kayıp Çocuklar Masalı filminin yönetmen koltuğunda Brenda Chapman oturuyor. Senaristliğini Marissa Kate Goodhill üstleniyor. Peki, Kayıp Çocuklar Masalı filminin konusu ne? Kayıp Çocuklar Masalı filminin oyuncuları kim?
KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİNİN KONUSU NE?
Ebeveynleri Jack ve Rose tarafından cesaretlendirilen Alice ve Peter'ın hayal ürünü çay partileri, kılıç dövüşleri ve korsan maceraları trajedi patlak verdiğinde aniden sona erer. Alice ve Peter, ağabeylerini trajik bir kazada kaybetmeleriyle zor zamanlar yaşar. İki kardeş, ebeveynlerinin içine düştükleri derin keder sarmalından çıkmalarına yardım etmeye çalışır. Bu süreçte ev ve hayal gücü arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Alice ve Peter çok geçmeden kendilerini Harikalar Diyarı ve Neverland'a gerçekleştirecekleri fantastik bir yolculukta bulur.
KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
David Oyelowo - Jack Littleton
Angelina Jolie - Rose Littleton
Keira Chansa - Alice
Michael Caine - Charlie
Reece Yates - David Littleton
Gugu Mbatha-Raw - Alice
Derek Jacobi - Mr. Brown
Anna Chancellor - Eleanor Morrow
Ava Fillery - Wendy Darling
Clarke Peters - Hatter
Jenny Galloway - Hannah O
Jordan A. Nash - Peter Pan
David Gyasi - Kaptan Kanca
Jack Veal - Curly
Ned Dennehy - Spugna
Roger Ashton - Griffiths
Damian O'Hare - Doktor Richards
Martin Ballantyne - Ironmonger
Nigel Plaskitt - Beyaz Tavşan
KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kayıp Çocuklar Masalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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