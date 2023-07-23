Yayınlanma: 23.07.2023 - 11:35

Güncelleme: 23.07.2023 - 11:35

Kayıp Çocuklar Masalı filminin yönetmen koltuğunda Brenda Chapman oturuyor. Senaristliğini Marissa Kate Goodhill üstleniyor. Peki, Kayıp Çocuklar Masalı filminin konusu ne? Kayıp Çocuklar Masalı filminin oyuncuları kim?

KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ebeveynleri Jack ve Rose tarafından cesaretlendirilen Alice ve Peter'ın hayal ürünü çay partileri, kılıç dövüşleri ve korsan maceraları trajedi patlak verdiğinde aniden sona erer. Alice ve Peter, ağabeylerini trajik bir kazada kaybetmeleriyle zor zamanlar yaşar. İki kardeş, ebeveynlerinin içine düştükleri derin keder sarmalından çıkmalarına yardım etmeye çalışır. Bu süreçte ev ve hayal gücü arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Alice ve Peter çok geçmeden kendilerini Harikalar Diyarı ve Neverland'a gerçekleştirecekleri fantastik bir yolculukta bulur.

KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

David Oyelowo - Jack Littleton

Angelina Jolie - Rose Littleton

Keira Chansa - Alice

Michael Caine - Charlie

Reece Yates - David Littleton

Gugu Mbatha-Raw - Alice

Derek Jacobi - Mr. Brown

Anna Chancellor - Eleanor Morrow

Ava Fillery - Wendy Darling

Clarke Peters - Hatter

Jenny Galloway - Hannah O

Jordan A. Nash - Peter Pan

David Gyasi - Kaptan Kanca

Jack Veal - Curly

Ned Dennehy - Spugna

Roger Ashton - Griffiths

Damian O'Hare - Doktor Richards

Martin Ballantyne - Ironmonger

Nigel Plaskitt - Beyaz Tavşan

KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp Çocuklar Masalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.