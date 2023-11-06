Düş Kapanı filminin konusu ne? Düş Kapanı filminin oyuncuları kim?
Düş Kapanı (Dreamcatcher) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Düş Kapanı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Düş Kapanı filminin konusu ne? Düş Kapanı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Düş Kapanı filminin yönetmen koltuğuda Lawrence Kasdan oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen King, Lawrence Kasdan ve William Goldman üstleniyor. Peki, Düş Kapanı filminin konusu ne? Düş Kapanı filminin oyuncuları kim?
DÜŞ KAPANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Jonesy, Henry, Pete ve Beaver aralarında bir arkadaşlık anlaşması yapmışlardı. Çocukluklarında birlikte yaşadıkları bir olay sonrasında hepsi garip bir güce sahip olmuştu. Şimdiyse tehlikeli bir varlık bu arkadaşlığı ve gücü test ediyordu. İçlerinden bazıları buna dayanamayacaktı, bazılarıysa daha önceden kimsenin karşılaşmadığı bu tehlikeye karşı dünyayı kurtaracaktı.
DÜŞ KAPANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Timothy Olyphant - Pete
Donnie Wahlberg - Duddits
Morgan Freeman - Col. Abraham Curtis
Jason Lee - Beaver
Tom Sizemore - Owen
Thomas Jane - Henry
Damian Lewis - Jonesy
Reece Thompson
Eric Keenleyside
Michael O'Neill
DÜŞ KAPANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Düş Kapanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan için kabus dolu günler...'
- Muharrem İnce'den 'Özgür Özel' mesajı
- Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' mesajı
- Dolar ve Euro düştü mü?
- 'Kifayetsiz muhterislerin işleri zorlaştı'
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Dilan Polat'ın arkadaşından tartışma yaratacak paylaşım
- Erdoğan 'açılış'ı yaptı, Özel'i hedef aldı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- C vitamini deposunun sezonu başladı: Kilosu 200 lira