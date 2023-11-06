Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:15

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:15

Düş Kapanı filminin yönetmen koltuğuda Lawrence Kasdan oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen King, Lawrence Kasdan ve William Goldman üstleniyor. Peki, Düş Kapanı filminin konusu ne? Düş Kapanı filminin oyuncuları kim?

DÜŞ KAPANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Jonesy, Henry, Pete ve Beaver aralarında bir arkadaşlık anlaşması yapmışlardı. Çocukluklarında birlikte yaşadıkları bir olay sonrasında hepsi garip bir güce sahip olmuştu. Şimdiyse tehlikeli bir varlık bu arkadaşlığı ve gücü test ediyordu. İçlerinden bazıları buna dayanamayacaktı, bazılarıysa daha önceden kimsenin karşılaşmadığı bu tehlikeye karşı dünyayı kurtaracaktı.

DÜŞ KAPANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Timothy Olyphant - Pete

Donnie Wahlberg - Duddits

Morgan Freeman - Col. Abraham Curtis

Jason Lee - Beaver

Tom Sizemore - Owen

Thomas Jane - Henry

Damian Lewis - Jonesy

Reece Thompson

Eric Keenleyside

Michael O'Neill

DÜŞ KAPANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düş Kapanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.