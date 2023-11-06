Ninja'nın İntikamı filminin konusu ne? Ninja'nın İntikamı filminin oyuncuları kim?
Ninja'nın İntikamı (Ninja Assassin) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ninja'nın İntikamı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ninja'nın İntikamı filminin konusu ne? Ninja'nın İntikamı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ninja'nın İntikamı filminin yönetmen koltuğuda James McTeigue oturuyor. Filmin senaristliğini J. Michael Straczynski ve Matthew Sand üstleniyor. Peki, Ninja'nın İntikamı filminin konusu ne? Ninja'nın İntikamı filminin oyuncuları kim?
NINJA'NIN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NE?
“Ninja Assassin” dünyanın en ölümcül suikastçilerinden olan Raizo’yu (Rain) konu alıyor. Raizo, çocukken, varlığı bile bir söylence olarak kabul edilen gizli örgüt Ozunu Klanı tarafından sokaklardan alınıp bir ölüm makinesi olmak üzere eğitilmiştir. Arkadaşının klan tarafından acımasızca öldürülmesini bir türlü unutamayan Raizo, örgütten kaçar ve ortadan kaybolur. Şimdi intikamını almak için hazırlık yaparak beklemektedir. Berlin’de, APT ajanı Mika Coretti (Naomie Harris) birçok siyasi cinayeti Uzak Doğu’daki bir yeraltı örgütüne bağlayan yüklü bir para davasıyla karşılaşır. Amiri Ryan Maslow’un (Ben Miles) emirlerini hiçe sayan Mika, cinayetlerin ardındaki gerçeği öğrenmek için çok gizli dosyaları karıştırmaya başlar. Araştırmaları onu hedef hâline getirir ve Ozunu Klanı onu öldürüp sonsuza dek susturması için Takeshi’nin (Rick Yune) liderliğinde bir suikast ekibi gönderir. Raizo, Mika’yı saldırganların elinden kurtarır, ama Klan’ın, ikisi de ölene dek durmayacağını bilmektedir. Kendilerini Avrupa sokaklarında bir kedi-fare oyunun içinde bulan Raizo ve Mika, hayatta kalmayı umuyorlarsa birbirlerine güvenmek ve sonunda ulaşılmaz Ozunu Klanı’nı alt etmek zorundadır.
NINJA'NIN İNTİKAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sung Kang - Hollywood
Naomie Harris - Kaptan Penelli
Rick Yune - Col. Winter
Randall Duk Kim - Dövme Ustası
Linh Dan Pham - Güzel Ninja
Shô Kosugi - Yates
Ben Miles - Lt. Gen. Eugene ırwin
David Leitch - Europol Door Guard
Rain - Fbı Ajanı Gray
Richard Van Weyden - Battuta
Thorston Manderlay - Ajan Zabranski
Adriana Altaras - Landlady
Jens Neuhaus - Koruma
Stephen Marcus - Kingpin
Hans Hohlbein - Mika'nın Komşusu
Wladimir Tarasjanz - Aleksei Sabatin
Kylie Goldstein - Genç Kiriko
Eleonore Weisgerber - Mrs. Sabatin
Fang Yu - Launderette Müdürü
Yoon Sungwoong - Genç Raizo
Joon Lee - Ergen Raizo
NINJA'NIN İNTİKAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ninja'nın İntikamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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