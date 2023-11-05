Yayınlanma: 05.11.2023 - 17:49

Güncelleme: 05.11.2023 - 17:49

İçindeki Yabancı filminin yönetmen koltuğunda Neil Jordan oturuyor. Senaristliğini Roderick Taylor ve Bruce A. Taylor üstleniyor. Peki, İçindeki Yabancı filminin konusu ne? İçindeki Yabancı filminin oyuncuları kim?

İÇİNDEKİ YABANCI FİLMİNİN KONUSU NE?

New York sokakları Erica Bain (Jodie Foster) için hem evi hem de geçim kaynağıdır. Sevgili şehrinin seslerini ve hikayelerini sunucusu olduğu “Street Walk” (Sokakta Yürümek) adlı programı aracılığıyla radyo dinleyicileriyle paylaşmaktadır. Akşamları, hayatının aşkı olan nişanlısı David Kirmani’nin (Naveen Andrews) yanına gider. Fakat Erica’nın bildiği ve sevdiği her şey korkunç bir gecede elinden sökülüp alınır: David’le birlikte uğradıkları apansız ve hunharca saldırı David’in ölümüne, Erica’nın da ölümün eşiğine gelmesine neden olur. Erica’nın vücudundaki yaralar iyileşse de, daha derindeki yaralar kapanmaz. David’i kaybetmenin yarattığı hüsrandan daha büyük olan tek şey, peşini asla bırakmayan dehşet verici korku hissidir. Bir zamanlar gezmeyi çok sevdiği şehir sokakları, hatta bunların en sıcak ve aşina olanları bile, artık yabancı ve tehditkar görünmektedir. Sonunda bu korku dayanılmaz bir hâl alınca, Erica kendini ona karşı donanımlı kılacak bir şeyler yapmaya karar verir. Elindeki silah kendini soyut bir düşmana karşı korumanın somut bir yolu olur…ya da o böyle düşünür. İlk kez birini vurduğunda, öl ya da öldür durumu söz konusudur. İkinci kere de bir nefsi müdafaadır…yoksa acaba kendini tehlikeden uzak tutmamayı mı seçmiştir? Bir zamanlar Erica’nın kanını donduran korku yerini başka bir şeye bırakır; bir gece kendinden çalınan hayatı tekrar geri alma dürtüsüne, içinde olduğunu fark etmediği bir şeye dönüşür.

İÇİNDEKİ YABANCI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jodie Foster

Naveen Andrews

Mary Steenburgen

Jane Adams

Margaret Baker

Brett Berg

Terrence Howard

Victor Colicchio

John Magaro

Jermel Howard

Rafael Sardina

Blaze Foster

Luis Da Silva Jr.

Ene Oloja

Dennis Leonard Johnson

İÇİNDEKİ YABANCI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İçindeki Yabancı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.