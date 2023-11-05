Yayınlanma: 05.11.2023 - 18:08

Güncelleme: 05.11.2023 - 18:08

Uzman filminin yönetmen koltuğunda Luis Llosa oturuyor. Senaristliğini Alexandra Seros üstleniyor. Peki, Uzman filminin konusu ne? Uzman filminin oyuncuları kim?

UZMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Hükümet ona öldürmeyi öğretti. Şimdi, o bu yeteneğini Miami yeraltı Dünyasından öcünü almak isteyen bir kadına yardım için kullanıyor.İki dinamik yıldız “Uzman”da yırtıcı güçlerini ve yakıcı duyarlılıklarını birleştiriyorlar. Sharon Stone, tehlikeli bir geçmişe sahip, anne ve babasının katili olan mafya adamlarını öldürmeye yemin etmiş olan May Munro’dur. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için, eski CIA ajanı patlayıcı bombalar uzmanı Ray Quick’i (Sylvester Stallone) kiralar.

UZMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eric Roberts - Tomas Leon

Sharon Stone - May Munro

Sylvester Stallone - Ray Quick

James Woods - Ned Trent

Rod Steiger - Joe Leon

Tony Munafo - Tony

Sergio Dore Jr - Strongarm

Chase Randolph - Stan Munro

Jeana Bell - Alice Munro

Emilio Estefan

Tony Tatis

Mercedes Enriquez

Scott Blake

Rex Reddick

Jeff Bornstein

UZMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uzman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.