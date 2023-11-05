Uzman filminin konusu ne? Uzman filminin oyuncuları kim?
Uzman (The Specialist) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzman filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uzman filminin konusu ne? Uzman filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Uzman filminin yönetmen koltuğunda Luis Llosa oturuyor. Senaristliğini Alexandra Seros üstleniyor. Peki, Uzman filminin konusu ne? Uzman filminin oyuncuları kim?
UZMAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Hükümet ona öldürmeyi öğretti. Şimdi, o bu yeteneğini Miami yeraltı Dünyasından öcünü almak isteyen bir kadına yardım için kullanıyor.İki dinamik yıldız “Uzman”da yırtıcı güçlerini ve yakıcı duyarlılıklarını birleştiriyorlar. Sharon Stone, tehlikeli bir geçmişe sahip, anne ve babasının katili olan mafya adamlarını öldürmeye yemin etmiş olan May Munro’dur. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için, eski CIA ajanı patlayıcı bombalar uzmanı Ray Quick’i (Sylvester Stallone) kiralar.
UZMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Eric Roberts - Tomas Leon
Sharon Stone - May Munro
Sylvester Stallone - Ray Quick
James Woods - Ned Trent
Rod Steiger - Joe Leon
Tony Munafo - Tony
Sergio Dore Jr - Strongarm
Chase Randolph - Stan Munro
Jeana Bell - Alice Munro
Emilio Estefan
Tony Tatis
Mercedes Enriquez
Scott Blake
Rex Reddick
Jeff Bornstein
UZMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uzman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce'den 'Özgür Özel' mesajı
- CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı!
- 'Polat'lar tutuklandı: Dilan Polat ilk kez konuştu
- Özel kazandı, Barış Yarkadaş'ın o sözleri gündem oldu
- Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' mesajı
- İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- 'Kifayetsiz muhterislerin işleri zorlaştı'
- Fuat Uğur, Özgür Özel'i hedef aldı
- CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel
- Seçimin galibi Özgür Özel!