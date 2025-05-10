Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Niyazi Gül Dörtnala filminin oyuncuları kim?
Niyazi Gül Dörtnala filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Niyazi Gül Dörtnala filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Niyazi Gül Dörtnala filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin senaristliğini Ata Demirer, Vedat Özdemiroğlu, Öğünç Ersöz ve Cihan Ceylan üstleniyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Niyazi Gül Dörtnala filminin oyuncuları kim?
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NE?
Ata Demirer, 15 yıl önce Korsan TV'de skeç halinde ekrana getirdiği 'Veteriner Niyazi Gül' karakteri şimdi sinemada. Çekimlerinin büyük bir bölümü İzmir'de gerçekleşen filmin hem hikayesini yazan, hem de baş rolünü üstlenen Demirer'i Demet Akbağ yine yalnız bırakmadı.
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ayşenil Şamlıoğlu
Ata Demirer
Demet Akbağ
Levent Ülgen
Şebnem Bozoklu
Kevork Malikyan
Ferit Kaya
Ferit Kaya
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Niyazi Gül Dörtnala filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.
Etiketler: #Niyazi Gül Dörtnala #konusu nedir?
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