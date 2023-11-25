Yayınlanma: 25.11.2023 - 17:22

Güncelleme: 25.11.2023 - 17:22

Tatlı Para filminin yönetmenlğini ve senaristliğini Stephen Milburn Anderson üstleniyor. Peki, Tatlı Para filminin konusu ne? Tatlı Para filminin oyuncuları kim?

TATLI PARA FİLMİNİN KONUSU NE?

Sam Phelan (Chris Hemsworth) ve eşi Leslie (Victoria Profeta) evlerinin taksitlerini güçlükle ödiyebilen maddi sıkıntı içindeki genç bir çifttir. Sam arabası ile seyir halindeyken, polisle kovalamaca halindeki banka soyguncuları içi nakit dolu çantayı Sam'in arabasına fırlatır ve kaçarlar, fakat daha sonra yakalanırlar. Ellerine geçen bu büyük miktardaki nakit sayesinde Sam ve eşi maddi sıkıntılardan kurtulmanın keyfini çıkarmaya başlarken, hapisteki soyguncunun psikopat kardeşi Chicago'nun her yerinde onları aramaya koyulur.

TATLI PARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sean Bean

Mike Starr

Glenn Plummer

Tim Kazurinsky

Paul Sanchez

Chris Hemsworth

Christian Stolte

Debbi Burns

James Pusztay

Josh Blue

Tommy Bartlett

Kevin R. Kelly

Jeff Albertson

Janelle Snow

Cheryl Hamada

TATLI PARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tatlı Para filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.