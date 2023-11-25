Tatlı Para filminin konusu ne? Tatlı Para filminin oyuncuları kim?
Tatlı Para (Ca$h) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tatlı Para filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tatlı Para filminin konusu ne? Tatlı Para filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tatlı Para filminin yönetmenlğini ve senaristliğini Stephen Milburn Anderson üstleniyor. Peki, Tatlı Para filminin konusu ne? Tatlı Para filminin oyuncuları kim?
TATLI PARA FİLMİNİN KONUSU NE?
Sam Phelan (Chris Hemsworth) ve eşi Leslie (Victoria Profeta) evlerinin taksitlerini güçlükle ödiyebilen maddi sıkıntı içindeki genç bir çifttir. Sam arabası ile seyir halindeyken, polisle kovalamaca halindeki banka soyguncuları içi nakit dolu çantayı Sam'in arabasına fırlatır ve kaçarlar, fakat daha sonra yakalanırlar. Ellerine geçen bu büyük miktardaki nakit sayesinde Sam ve eşi maddi sıkıntılardan kurtulmanın keyfini çıkarmaya başlarken, hapisteki soyguncunun psikopat kardeşi Chicago'nun her yerinde onları aramaya koyulur.
TATLI PARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sean Bean
Mike Starr
Glenn Plummer
Tim Kazurinsky
Paul Sanchez
Chris Hemsworth
Christian Stolte
Debbi Burns
James Pusztay
Josh Blue
Tommy Bartlett
Kevin R. Kelly
Jeff Albertson
Janelle Snow
Cheryl Hamada
TATLI PARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tatlı Para filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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