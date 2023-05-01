Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:31

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:31

Kadrosunda Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk gibi ünlü oyuncuları barındıran EGO dizisinin final yapacağı konuşuluyor. EGO dizisinin final tarihi araştırılıyor. Peki, EGO dizisi ne zaman final yapacak? EGO dizisi final mi yapıyor? EGO dizisi neden final yapacak? EGO dizisi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

EGO DİZİSİ FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, istenilen başarıyı yakalayamayan ve sık sık sette yaşanan gerginliklerle gündeme gelen dizi, 13. bölümle final yapacak. 14 Mayıs günü final yapacak olan dizinin başrollerinden final kararıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

EGO DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX TV, sezon sonunda bazı yapımlarını sonlandırma kararı aldı. Yasak Elma'nın ardından EGO dizisi için de final kararı verildi. Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı EGO dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

EGO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır.

Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır.

Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

EGO DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Melisa Aslı Pamuk - Sibel Korarslan

Alperen Duymaz - Erhan Yıldırım

Rüya Demirbulut - Elif Demir

Ahmet Kayakesen - Tuncay Korarslan

Erdal Küçükkömürcü - Tahir Korarslan

Derya Beşerler - Begüm Korarslan

Emirhan Dönmez - Arda Demir