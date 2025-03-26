Yayınlanma: 26.03.2025 - 21:12

Güncelleme: 26.03.2025 - 21:12

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları kim?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aşireti karşısına alan Eşref’e hain bir saldırı düzenlenmiş, Nisan’ı korumayı başarsa da Eşref kurşunların hedefi olmuştur. Nisan, Eşref’i yaşatmak için elinden geleni yaparken Eşref’in vurulması, Yetimler’in gündemine oturur. Bu olayla bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem’in oyunlarından kurtulmanın yollarını arar.

Eşref, Nisan’la karşı karşıya geldiği her vakitte yabancısı olduğu duygulara kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Nisan’ın, Eşref’e giderek yaklaşması ikisi için de tehlike çanlarının çalmasına sebep olur. Öte yandan, zafer sarhoşluğu yaşayan İzzet’i büyük bir sürpriz bekliyordur. Düşmanlarına cehennemi yaşatmaya hazırlanan Eşref, bir yandan da emniyet cephesindeki yeni rakibiyle yüzleşecektir.