Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:35

Güncelleme: 24.03.2025 - 17:35

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "Ben haram yemem" şeklinde açıklama yapan Melih Gökçek, sosyal medyada gündem oldu. Tütüncü, yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Peki, Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü'nün rol aldığı dizi ve filmler

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire'de dünyaya geldi. Arnavut kökenli olan oyuncu, Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Serkay Tütüncü Göztepe, İzmirspor ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2018 yılında İnsanlık Suçu dizisiyle oyunculuğa başladı. Ardından 2019-2020 yılları arasında Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Tütüncü, FOX'ta Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de oynadı. Son olarak 2022 Şubat ayında Hayaller ve Hayatlar dizisinde Alaz rolünü canlandırdı.

SERKAY TÜTÜNCÜ DİZİLERİ

2018 İnsanlık Suçu

2019-2020 Afili Aşk

2020 Bay Yanlış

2021 Masumiyet

2022 Kusursuz Kiracı

2023-2024 Kirli Sepeti

2024 Sandık Kokusu