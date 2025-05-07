Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 21:48

Güncelleme: 07.05.2025 - 21:48

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları kim?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nisan, Eşref’le arasındaki duygusal gerilim devam ederken kendi bildiği yoldan gitmekte kararlıdır. Kadir’in Nusret’le iş birliği devam ederken tesbihin Yakup Baba’nın eline geçmesi, Kadir için büyük bir tehdit oluşturur. Yetimler’e ihanetin sonuçlarını gayet iyi bilen Kadir, Eşref’i bitirmek uğruna ne kadar ileri gitmeyi göze alacak?

Nisan’la ilişkisinde kesin bir karar vermiş olan Eşref, Nisan’ın beklenmedik hamlesi karşısında duygularına hakim olmayı başarabilecek midir? Yetimler’in tehlikeye girdiği noktada Nusret Ağa’yla yüzleşmeyi kabul eden Eşref, yeraltı dünyasında yankı uyandıracak sürpriz bir hamleyle dengelerin yeniden değişmesine sebep olacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nisan’ın Eşref’i öpmesi, ikisi arasında duygusal bir kırılma yaratır. Uzaktan her şeye şahit olan Çiğdem ise alt üst olur. Nusret’in hain saldırısı yüzünden yakınları zarar gören Eşref, büyük bir vicdan azabı çeker. Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz, intikam için harekete geçmeye başlayacaktır. Bu sırada Nisan, hala ifşa olma riskiyle karşı karşıyadır ve dosyayı ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır.Nisan’ın Eşref’i öpmesi, ikisi arasında duygusal bir kırılma yaratır. Uzaktan her şeye şahit olan Çiğdem ise alt üst olur. Nusret’in hain saldırısı yüzünden yakınları zarar gören Eşref, büyük bir vicdan azabı çeker. Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz, intikam için harekete geçmeye başlayacaktır. Bu sırada Nisan, hala ifşa olma riskiyle karşı karşıyadır ve dosyayı ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır.