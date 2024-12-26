Kahraman filminin konusu ne? Kahraman filminin oyuncuları kim?

Kahraman (A Hero) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kahraman filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kahraman filminin konusu ne? Kahraman filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kahraman filminin konusu ne? Kahraman filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 21:53

Kahraman filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Asghar Farhadi üstleniyor. Peki, Kahraman filminin konusu ne? Kahraman filminin oyuncuları kim? 

KAHRAMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Rahim ödeyemediği bir borç yüzünden hapistedir. İki günlük bir izin sırasında alacaklısını, borcunun bir kısmının ödenmesine karşı şikayetini geri çekmeye ikna etmeye çalışır. Ancak işler planlandığı gibi gitmez.

KAHRAMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amir Jadidi

Mohsen Tanabandeh

Fereshteh Sadre Orafaiy

Sarina Farhadi

KAHRAMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kahraman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.


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