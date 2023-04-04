Ölüm odası filmi konusu nedir? Ölüm Odası filmi oyuncuları kimler?
Ölüm Odası (The Vault) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Ölüm Odası filminin konusunu, ne zaman çekildiğini ve oyuncularının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ölüm odası filmi konusu nedir? Ölüm Odası filmi oyuncuları kimler?
Ölüm Odası filmi 2017 yılında vizyona girdi. Ölüm Odası (The Vault) filminin yönetmen koltuğunda Dan Bush otururken senaryosunu Dan Bush ve Conal Byrne birlikte kaleme aldı. Peki, Ölüm odası filmi konusu nedir? Ölüm Odası filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ÖLÜM ODASI FİLMİ KONUSU NE?
İki kız kardeş Leah ve Vee, tanınmış bir gangstere ait depoyu yakan abileri Michael'i kurtarmak için bir banka soymaya zorlanır. Soyguna başlayan kız kardeşlerin topladıkları paranın abilerini kurtarmaya yetmez. Bunun üzerine bankanın Müdür Yardımcısı Ed Maas, paranın bir kısmını alması karşılığında Leah ve Vee'yi alt katta bulunan kasaya götürür. Ancak umduklarından çok daha farklı bir şeye ulaşacaklardır. Zira kasada duran şey para değil dehşetin ta kendisidir...
ÖLÜM ODASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
James Franco - Ed Maas
Francesca Eastwood - Leah Dillon
Taryn Manning - Vee Dillon
Scott Haze - Michael Dillon
Q'Orianka Kilcher - Susan Cromwell
Clifton Collins Jr - Detective Iger
Jeff Gum - James Aiken
Keith Loneker - Cyrus
ÖLÜM ODASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Ölüm Odası (The Vault) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlenmiştir.
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