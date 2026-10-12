TRT ekranlarında izleyicisi ile buluşan Evlilik Güzeldir dizisinin son bölümünde olanlar araştırılıyor. Peki, Evlilik Güzeldir dizisi yeni bölümü ne zaman? Evlilik Güzeldir dizisinin son bölümünde ne oldu?

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Evlilik Güzeldir dizisi 12 Ekim Pazartesi akşamı 6. bölümü ile ekranlara gelecek.

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yasemin ve Sinan’ın evlilik yolculuğunda aileler arasındaki farklılıklar yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Sinan’ın aniden ortaya çıkan ‘Evlilik Sözleşmesi’ne karşı tavrı ne olacak? Sevdiği kızın arkasında durmak onun için kolay olacak mıdır? Gelinlik ve damatlık hazırlıkları sürerken Yasemin’in annesinin gelinliğini giymek istemesi, Mesut Baba ve beş kız kardeş için geçmişin hatıralarıyla dolu duygusal anlara dönüşürken, Bahtiyar ailesinin dünürleri Aycan ve Ant nasıl tepki verecek?

Aslı’nın Can’a yaptığı sürpriz ziyaret, beklemediği bir karşılık görünce aralarında soğuk rüzgârlar esecek. Can’ın gönlünü alma çabaları sürerken reklam kampanyasının müşterisiyle yaşanan karşılaşma, projeyi tehlikeye mi atacak?

Emeklerini kurtarmak için boşanmanın eşiğindeki bir çifti bir araya getirmeye çalışan Aslı ve Can, Saadet’in yardımına başvuruyor. Ancak başkalarının ilişkisine çözüm ararken kendi aralarındaki bağa dair sorulardan kaçmak da giderek zorlaşacak mı?

Nergis ve Sezai’nin yakınlaşması, birlikte ders çalışma planıyla yeni bir boyut kazanırken, Sezai’nin işindeki tavizsiz tutumu, zaman zaman Nergis’i şaşırtırken müzikle ilgili gizli bir yönünün ortaya çıkması Nergis’in ona karşı bakışını nasıl etkileyecek?

Melek’le buluşmak için heyecanla hazırlanan Servet, onu etkilemenin yollarını arayacak. Melek ise Aycan’la birlikte ailenin içinde olup bitenleri öğrenmek için farklı hesaplar yapacak.

David’in başına gelen olay, Murat’ın sakladığı gerçekleri Can’la paylaşmasına neden olurken, Zeynep ve Ali Rıza da ister istemez yaşananların içine çekilecek. Zeynep, Murat’ın Vera’yla evlenmek için babasına başvurduğunu öğrenince ne yapacak?

Vera’nın anlattıklarıyla bir kez daha sarsılan Zeynep’i, Ali Rıza’nın özenle hazırladığı sürpriz mutlu edecek mi? Kızının yaşadıklarından haberdar olan Mesut Baba’nın Murat’la yüzleşmesi ise gerilimi daha da mı artıracak?

EVLİLİK GÜZELDİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sinan’ın Yasemin’i ‘isteme günü’ iki aileyi bir araya getirirken Sinan’ın hazırladığı gösterişli sürpriz, Mesut’un tepkisine neden olur. Yasemin’in mutluluğuna gölge düşürmek istemeyen Mesut, duygularıyla ilkeleri arasında kalır. Safiye babaannenin müstakbel damada verdiği destek ve Saadet Hala’nın aile içindeki dengeyi koruma çabası, bu heyecanlı günün gerginliğini yumuşatır. İsteme gecesinde yaşananlar ise Aycan ve Ant ile Yasemin arasındaki çekişmeye yeni bir boyut kazandırır.

Aslı ve Can’ı el ele gören Mesut’un tavrı, ikilinin bir oyun olarak başlayan ilişkisini daha da karmaşık hâle getirir. Babasını kırmak istemeyen Aslı, gerçeği anlatmakla oyunu sürdürmek arasında sıkışır. Can’ın desteği ve aralarında geçen samimi konuşmalar, her ikisini de kabullenmekten kaçındıkları duygularla yüzleştirir.

Safiye babaannenin gözlemleri, Zeynep’in Murat ve Vera hakkındaki şüphelerini güçlendirir. Murat, verdiği sözü tutabilmek için Can’dan yardım ister. David’in başına gelen olay, yollarını yeniden kesiştirirken saklanan gerçeklerin ortaya çıkma ihtimalini artırır. Zeynep’in Murat’a karşı duygularını sorgulayan Ali Rıza ise kendi geleceğini belirleyecek bir cevap arar.

Nergis ve Sezai arasındaki yakınlaşma küçük ama anlamlı adımlarla ilerler. Servet, Melek’in ilgisini kazanmanın yollarını arar.

Ayşe’ye gelen isimsiz çiçekler yeni bir umut doğurur. Mesut ve Ayşe’nin birlikte geçirdiği gün, hiç beklemedikleri bir sürprize kapı açar.