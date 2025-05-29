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Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları kim?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları kim?

29.05.2025 23:24:00
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Haber Merkezi
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Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları kim?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan ve Caner Çetiner oturuyor. Filmin senaristliğini Ekrem Arslan ve Murat Kaman üstleniyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin oyuncuları kim? 

FATİH SULTAN MEHMET: YENİ ÇAĞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor.

FATİH SULTAN MEHMET: YENİ ÇAĞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Can Sipahi

Emin Gürsoy

Bülent Alkis

Ali Efe Altunbas

Ceylan Bati

Poyraz Cinar

Harun Dagasan

Emir Ali Dogrul

Cengiz Ergezer

Cumhur Enes Ergür

FATİH SULTAN MEHMET: YENİ ÇAĞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

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