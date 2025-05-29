Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Filmin senaristliğini Joby Harold üstleniyor. Peki, Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin konusu ne? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin oyuncuları kim?
KILIÇ EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Çocukken babası Kral Uther Pendragon (Eric Bana) ve annesi Kraliçe Igraine zalim Vortigern (Jude Law) tarafından öldürülüp tahtı gasbedilen genç Arthur (Charlie Hunnam), Londinium sokaklarında yaşamakta ve geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Ancak bu durum sihirli kılıç Excalibur'u kayadan çekince değişir. Kılıcın gücü tarafından yönlendirilen Arthur gücüyle ne yapacağına karar vermek zorunda kalır. Guinevere (Astrid Bergès-Frisbey) adında gizemli genç bir kadınla tanıştıktan sonra kılıcı kontrol etmeyi öğrenmeye başlar. Ailesini katledip hakkı olan tahtı gasbeden tiran Vortigern'i yenmeye ve tahtını geri alıp kral olmaya karar verir.
KILIÇ EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Charlie Hunnam - Arthur
Àstrid Bergès-Frisbey - The Mage/Guinevere
Jude Law - Vortigern
Eric Bana - Uther Pendragon
Djimon Hounsou - Bedivere
Kamil Lemieszewski - Merlin
Aidan Gillen - Bill
Freddie Fox - Ed
Annabelle Wallis - Maid Maggie
Georgina Campbell - Kay
Mikael Persbrandt - Kjartan
Lorren Bruce - Syrena
Hermione Corfield - Syren
Kingsley Ben-Adir - Wetstick/Sir Tristran
Neil Maskell - Backlack
Javan Hirst - Borin
Millie Brady - Prenses Catia
Thomas Metcalfe - Yardımcı Büyücü
David Beckham - Blackleg Lideri
Katie McGrath - Elsa
Michael McElhatton - Jack'in Gözü
KILIÇ EFSANESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.