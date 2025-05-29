Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Filmin senaristliğini Joby Harold üstleniyor. Peki, Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin konusu ne? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin oyuncuları kim?

KILIÇ EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Çocukken babası Kral Uther Pendragon (Eric Bana) ve annesi Kraliçe Igraine zalim Vortigern (Jude Law) tarafından öldürülüp tahtı gasbedilen genç Arthur (Charlie Hunnam), Londinium sokaklarında yaşamakta ve geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Ancak bu durum sihirli kılıç Excalibur'u kayadan çekince değişir. Kılıcın gücü tarafından yönlendirilen Arthur gücüyle ne yapacağına karar vermek zorunda kalır. Guinevere (Astrid Bergès-Frisbey) adında gizemli genç bir kadınla tanıştıktan sonra kılıcı kontrol etmeyi öğrenmeye başlar. Ailesini katledip hakkı olan tahtı gasbeden tiran Vortigern'i yenmeye ve tahtını geri alıp kral olmaya karar verir.

KILIÇ EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlie Hunnam - Arthur

Àstrid Bergès-Frisbey - The Mage/Guinevere

Jude Law - Vortigern

Eric Bana - Uther Pendragon

Djimon Hounsou - Bedivere

Kamil Lemieszewski - Merlin

Aidan Gillen - Bill

Freddie Fox - Ed

Annabelle Wallis - Maid Maggie

Georgina Campbell - Kay

Mikael Persbrandt - Kjartan

Lorren Bruce - Syrena

Hermione Corfield - Syren

Kingsley Ben-Adir - Wetstick/Sir Tristran

Neil Maskell - Backlack

Javan Hirst - Borin

Millie Brady - Prenses Catia

Thomas Metcalfe - Yardımcı Büyücü

David Beckham - Blackleg Lideri

Katie McGrath - Elsa

Michael McElhatton - Jack'in Gözü

KILIÇ EFSANESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.