FOX TV'de büyük hüsran.. Ekrandan çekiliyor, karar duyuruldu
FOX TV ekranlarında yayınlanan dev bütçeli TV dizisi için final kararı verildi. Karar FOX TV tarafından da doğrulandı
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet.com.tr sayfalarında FOX TV ekranlarında yayınlanan Dokuz Oğuz dizisinin final hazırlığı içerisinde olduğunu duyurmuştuk.
KANALDA BÜYÜK HÜSRAN
FOX TV'nin dev bütçeli dizisi kanal için büyük hayal kırıklığı oldu. Dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir reyting kaybı yaşıyordu. Gelen bilgilere göre Dokuz Oğuz dizisi için resmen final kararı verildi.
Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan ve Sahra Şaş'ın kadrosunda yer aldığı Dokuz Oğuz dizisinin 6.bölümde finaline karar verildi.
YASAK ELMA İÇİN FİNAL İDDİALARI
Öte yandan basında Yasak Elma dizisinin final yapacağına yönelik iddialar da gündeme geldi. Haziran ayında Yasak Elma'nın final yaparak ekranlara veda etmesi bekleniyor.
İddiaları dizide Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'da doğrulamıştı.
DOKUZ OĞUZ DİZİSİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kubilay Aka, Deniz Işın ve Yasemin Allen paylaşmaktadır. Dizi 6.bölümüyle ekrandan çekilecek.
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