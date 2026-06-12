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Fukushima 50 filminin konusu ne? Fukushima 50 filminin oyuncuları kim?

Fukushima 50 filminin konusu ne? Fukushima 50 filminin oyuncuları kim?

12.06.2026 17:21:00
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Haber Merkezi
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Fukushima 50 filminin konusu ne? Fukushima 50 filminin oyuncuları kim?

Fukushima 50 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fukushima 50 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fukushima 50 filminin konusu ne? Fukushima 50 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Fukushima 50 filminin yönetmen koltuğunda Setsurô Wakamatsu oturuyor. Filmin senaristliğini Yoichi Maekawa üstleniyor. Peki, Fukushima 50 filminin konusu ne? Fukushima 50 filminin oyuncuları kim? 

FUKUSHIMA 50 FİLMİNİN KONUSU NE?

Japonya'daki Fukushima Daiichi tesisindeki işçiler, 2011'de bir deprem ve tsunamiyle bölge harap olduktan sonra, tümüyle yıkımı önlemek için hayatlarını riske atıyor ve nükleer santralde kalıyor.

FUKUSHIMA 50 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ken Watanabe

Koichi Sato

Hidetaka Yoshioka

Naoto Ogata

Shôhei Hino

Mitsuru Hirata

FUKUSHIMA 50 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fukushima 50 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.

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