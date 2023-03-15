15 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta ortasına girdiğimiz Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI 22:30 Sakar Şakir

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Karanlık Zihinler

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman