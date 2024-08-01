TV yayın akışı 1 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 1 Ağustos Perşembe TV rehberi...
Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 1 Ağustos TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.20 - Kasaba Doktoru
12.40 - Lingo Türkiye
14.00 - Seksenler
15.20 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Sen Anlat Karadeniz
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Ay Lav Yu Tuu
16.00 - Kardeşlerim
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Alan
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Yalan
16:30 - Ayazın Sonu Güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Yalan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 - Sandık Kokusu
15:00 - Bahar
18:30 - Show Ana Haber
20:00 - Aranan Adam
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Sefirin Kızı
11:00 - Aramızda Kalsın
13:30 - Kiralık Aşk
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Koruyucu
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
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