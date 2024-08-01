TV yayın akışı 1 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 1 Ağustos Perşembe TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2024 Perşembe, 09:31
TV yayın akışı 1 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 1 Ağustos TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

TV yayın akışı 1 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.20 - Kasaba Doktoru

12.40 - Lingo Türkiye

14.00 - Seksenler

15.20 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Sen Türkülerini Söyle

TV yayın akışı 1 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Sen Anlat Karadeniz

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Ay Lav Yu Tuu

16.00 - Kardeşlerim

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Alan

TV yayın akışı 1 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Yalan

16:30 - Ayazın Sonu Güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Yalan

TV yayın akışı 1 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 -  Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 - Sandık Kokusu

15:00 - Bahar

18:30 - Show Ana Haber

20:00 - Aranan Adam

TV yayın akışı 1 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Sefirin Kızı

11:00 - Aramızda Kalsın

13:30 - Kiralık Aşk

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Koruyucu

TV yayın akışı 1 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

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