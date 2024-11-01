TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Kasım Cuma tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2024 Cuma, 09:54
TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kara Ağaç Destanı 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 

TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yerli Dizi

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

05:00 Deha

TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Bir Gece Masalı

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Kuruluş Osman

03: 00 Ateş Kuşları

05: 50 Kalp Yarası

TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

09:00 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:15 Teşkilat

02:45 Seksenler

03:30 Gönül Dağı

TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Güzel Köylü

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

23:30 Orta Sayfa

01:15 Yabani

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Şahane Hayatım

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