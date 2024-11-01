TV yayın akışı 1 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Kasım Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kara Ağaç Destanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yerli Dizi
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
05:00 Deha
ATV YAYIN AKIŞI
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Bir Gece Masalı
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Kuruluş Osman
03: 00 Ateş Kuşları
05: 50 Kalp Yarası
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Teşkilat
02:45 Seksenler
03:30 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Güzel Köylü
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
23:30 Orta Sayfa
01:15 Yabani
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Şahane Hayatım
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