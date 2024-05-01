TV yayın akışı 1 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Mayıs Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 1 Mayıs Çarşamba TV rehberi...
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Mayıs Çarşamba günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kardeşlerim
03:00 Maraşlı
05:20 Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha
22:30 Deliha
00:30 Sakla Beni
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Uğurlugiller
07:05 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:15 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 TRT 60. Yıl Gala Programı
21:45 Lingo Türkiye
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Kara Ağaç Destanı
02:50 Hayallerinin Peşinde
03:05 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Senden Daha Güzel
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Edanur açıklaması
- Cumhuriyet'e açıkladılar: İmamlık yapıyordu
- Murat Kurum'a 'yeni görev' iddiası
- 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama
- Valilikten açıklama geldi
- Erdoğan ve Özel görüşmesi...
- Diyanet'ten 'Audi A8' açıklaması
- Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!
- 'Milliyet farkı' ödemesi alan otelin cezası belli oldu
- Köprüde intihar girişimi!