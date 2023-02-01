TV yayın akışı 1 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Şubat Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Şansı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema "İğne İplik"

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman