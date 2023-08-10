TV yayın akışı 10 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kod Adı: Angel
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
22:45 Yaz Şarkısı
01:30 Zengo
02:45 Eşim Benzerim Yok
04:15 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Öfkeli Polisler
02:15 Öfkeli Polisler
03:45 Kayıp İnci
05:30 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Adını Sen Koy
09:25 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:20 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Benim Güzel Ailem
02:25 Diriliş Ertuğrul
04:30 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Kardeşim Benim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Üvey Anne
03:35 Vermem Seni Ellere
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Veda Mektubu
03:00 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
13:30 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Paris'ten Sevgilerle
00:15 Kod Adı: Angel
02:30 Paris'ten Sevgilerle
04:10 Kiralık Aşk
05:30 Aramızda Kalsın
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