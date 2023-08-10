TV yayın akışı 10 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2023 Perşembe, 09:55
<p>Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kod Adı: Angel</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kod Adı: Angel

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>17:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kısmet</p> <p>22:45 Yaz Şarkısı</p> <p>01:30 Zengo</p> <p>02:45 Eşim Benzerim Yok</p> <p>04:15 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

22:45 Yaz Şarkısı

01:30 Zengo

02:45 Eşim Benzerim Yok

04:15 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Aile</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Öfkeli Polisler</p> <p>02:15 Öfkeli Polisler</p> <p>03:45 Kayıp İnci</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Öfkeli Polisler

02:15 Öfkeli Polisler

03:45 Kayıp İnci

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 Adını Sen Koy</p> <p>09:25 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:20 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>00:15 Benim Güzel Ailem</p> <p>02:25 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:30 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Adını Sen Koy

09:25 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:20 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:15 Benim Güzel Ailem

02:25 Diriliş Ertuğrul

04:30 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Kardeşim Benim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:35 Vermem Seni Ellere </p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Kardeşim Benim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Üvey Anne

03:35 Vermem Seni Ellere 

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:20 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>00:15 Veda Mektubu</p> <p>03:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Veda Mektubu

03:00 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Çöp Adam</p> <p>13:30 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Kod Adı: Angel</p> <p>22:30 Paris'ten Sevgilerle</p> <p>00:15 Kod Adı: Angel</p> <p>02:30 Paris'ten Sevgilerle</p> <p>04:10 Kiralık Aşk</p> <p>05:30 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Çöp Adam

13:30 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Kod Adı: Angel

22:30 Paris'ten Sevgilerle

00:15 Kod Adı: Angel

02:30 Paris'ten Sevgilerle

04:10 Kiralık Aşk

05:30 Aramızda Kalsın

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