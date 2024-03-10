TV yayın akışı 10 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 10 Mart Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 10 Mart Pazar TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2024 Pazar, 09:42
TV yayın akışı 10 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kapıcılar Kralı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yan Oda

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

TV yayın akışı 10 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.50 Bir Sevdadır

08.50 Kül Masalı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Biraz Kül Biraz Duman

14.05 Kara Ağaç Destanı

17.15 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

04.15 Sahur Bereketi

05.55 Kapanış

TV yayın akışı 10 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06: 30 Kuruluş Osman

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 30 Aldatmak

15: 50 Ben Bu Cihana Sığmazam

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Kardeşlerim

02: 43 Hikayelerle 40 Hadis - 1. Bölüm

02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05: 58 Hikayelerle 40 Hadis - 2. Bölüm

TV yayın akışı 10 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Sakla Beni

13:30 Yerli Dizi

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yan Oda

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Söz

06:15 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 10 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Taş Kağıt Makas

02:30 Poyraz Karayel

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:00 5N1K

TV yayın akışı 10 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Cımbız Ali

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Şabaniye

15:15 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:45 Üç Kağıtçı

23:30 Bahar

02:30 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 10 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

12.45 Korkma Ben Yanındayım

15.15 Yabani

16.30 Korkma Ben Yanındayım

19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kirli Sepeti

00.15 Kızıl Goncalar

03.00 Bay Yanlış

04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06.00 İnadına Aşk

TV yayın akışı 10 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

02:15 %100 Futbol

03:00 Son Karar

04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

05:30 Gazete Magazin

Kanal D TV rehberi TRT 1 Show TV TV 8 Star TV NOW TV

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