TV yayın akışı 10 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 10 Mart Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 10 Mart Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Mart Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kapıcılar Kralı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yan Oda
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.50 Bir Sevdadır
08.50 Kül Masalı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Biraz Kül Biraz Duman
14.05 Kara Ağaç Destanı
17.15 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
04.15 Sahur Bereketi
05.55 Kapanış
ATV YAYIN AKIŞI
06: 30 Kuruluş Osman
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Dizi TV
12: 30 Aldatmak
15: 50 Ben Bu Cihana Sığmazam
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Kardeşlerim
02: 43 Hikayelerle 40 Hadis - 1. Bölüm
02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05: 58 Hikayelerle 40 Hadis - 2. Bölüm
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Müge İle TV Dergisi
11:30 Sakla Beni
13:30 Yerli Dizi
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yan Oda
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Söz
06:15 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Poyraz Karayel
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:00 5N1K
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Cımbız Ali
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Şabaniye
15:15 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Üç Kağıtçı
23:30 Bahar
02:30 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
12.45 Korkma Ben Yanındayım
15.15 Yabani
16.30 Korkma Ben Yanındayım
19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kirli Sepeti
00.15 Kızıl Goncalar
03.00 Bay Yanlış
04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06.00 İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
02:15 %100 Futbol
03:00 Son Karar
04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
05:30 Gazete Magazin
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